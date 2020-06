Yüksek doz C vitamini kanserin düşmanı

C vitamini suda çözünen bir vitamin olması nedeniyle vücutta depolanmaz. Bu nedenle yüksek dozlarda alımının bir zararı olmadığı belirtildiği gibi literatürde yüksek dozun birçok yan etkisi olabileceği ile ilgili araştırmalar da yer almaktadır. C vitamini insanlar tarafından dışardan alınması gereken ve vücut tarafından sentezlenemeyen bir vitamindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Antioksidan olarak görev alır. Eksikliğinde ise, diş eti problemleri, skorbüt gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

KAYIP ÖNLENEBİLİR

Dünya sağlık örgütüne göre günlük alınması gereken yetişkin dozu 75 mg'dır. C vitamini dayanıksız bir vitamindir. Bu vitaminden zengin besinlerin hazırlanması, saklanması ve pişirilmesi sırasında uygulanan işlemler neticesi ile C vitamini kayıpları olabilmektedir. Sebze ve meyvelerin kesildikten sonra fazla bekletilmeden tüketilmesi, meyve sularının hazırlandıktan sebzelerin önce yıkanması sonra doğranıp pişirilmesi, sebzelerin az suda mümkün olduğunca kısa sürede pişirilmesi, besinlerin soğuk yerlerde saklanması gibi hususlara dikkat edilmesi C vitamini kaybını önleyecektir. İlk olarak 1959'da C vitamininin eksikliği ile bağ doku değişikliklerinin meydana gelebileceği, bunun da kansere neden olabileceği şüphesiyle; C vitamini ile kanser arasındaki ilişkinin araştırmaları başlamıştır. 2006 yılında yapılan son çalışmalarda ek C vitamini alımının kansere karşı koruyucu etkisi olmadığı tespit edilmiştir.

SİGARA İÇENLER ALABİLİR

2007 yılında yayınlanan başka bir çalışmada ise, C vitamininin solunum, özofagus, mide ve kolorektal kanserlerin önlenmesinde rol oynadığı gösterilmiştir. Bu nedenle sigara içenler ve kimyasal karsinojenlerle temas edenlerin günlük gereksinimlerinden daha çok C vitamini almaları, kanser risklerini azaltmaktadır.



VÜCUDUNUZA ETKİSİ NEDİR?

YAPILAN çalışmalara göre, ağız yoluyla alınan günlük ek C vitamininin kanserli hastaların yaşam süresini uzatması ile ilgili anlamlı bir fark oluşturmadığı; damar yoluyla alındığında ise, her hasta için faydalı olmayacağı bulunmuştur. Fakat bazı hastalarda damar yolu ile alınan yüksek doz C vitamininin kanser hastalarının yaşam kalitesini artırdığı ifade edilmektedir.



YAYGINLAŞMASINI ENGELLİYOR

Yüksek doz C vitamininin prostat, pankreas, karaciğer, kolon, yumurtalık ve diğer organ kanserlerinin büyümesini ve yaygınlaşmasını engellediği bazı laboratuvar çalışmalarında görülmüştür. Fakat ağız yoluyla alınan yüksek doz C vitamininin kanser tedavisinde etkili olmadığı ancak bu yöntemle alındığında böbrek yetmezliğine kadar gidebileceği yönünde birçok çalışma vardır. Asidik bir vitamin olması nedeniyle idrarın asitleşmesine neden olmakta ve böbrek taşı oluşma riskini artırırken, B12 vitamini ve bakır mineralinin emilimini azaltabilmektedir. Yüksek doz C vitamini ile ilgili kaydedilen en önemli yan etki ise, ishal olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde yer alan bazı araştırmalarda ise yüksek doz C vitamininin bazı kemoterapi ilaçları ile etkileşime neden olduğu bildirilmiştir. Kanser hastaları aldıkları tedaviye göre kullanacakları besin takviyelerini mutlaka doktorlarına danışmalılardır.