Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız günlerde bolca ekmek yaptık. Bu konuda kendimizi geliştirdik. Peki, ev yoğurdu yapmaya ne dersiniz? Bu salgın döneminde, bağışıklığımızı güçlü tutmak çok önemli. Bu nedenle ev yoğurdu oldukça sağlıklı bir tercih olacaktır. Ev yoğurdu nasıl yapılır? İşte malzemeler ve tarifi...

MALZEMELER

1 litre günlük inek sütü



1 litre günlük manda sütü

2 yemek kaşığı ev yoğurdu

YAPILIŞI

Sütleri büyük bir tencereye alıp kısık ateşte yanan ocağa oturtun. Parmağınızı içine batırdığınızda 7 saniye süre ile tutabileceğiniz sıcaklığa gelene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın. 45 derece sıcaklığa gelen sütten bir kepçe alıp maya olarak kullanacağınız 2 yemek kaşığı yoğurdun içine karıştırın. Süt ile yoğurt tamamen karıştıktan sonra bu karışımı tenceredeki süte ekleyin. Tencerenin kenarından başlayarak yavaş hareketlerle karıştırın. Tamamen karıştıktan sonra mayalama kabınızın ağzını kapatıp battaniye veya havlularla sarın. Evinizin rüzgar almayan, sıcak bir köşesinde en az 4-5 saat bekletin. Mayalandıktan sonra ağzı açık şekilde buzdolabına koyup 12 saat bekletin. Sürenin sonunda yoğurdunuz kullanıma hazır hale gelecektir.

PÜF NOKTASI

Eğer çiğ süt kullanacaksanız sütü önce kaynatın. Ardından parmağınızı yakmayacak sıcaklığa gelene kadar ılınmasını bekleyin. Eğer günlük süt kullanacaksanız kaynatmadan, sadece ısıtarak mayalayabilirsiniz. Toprak kapta mayalanan yoğurt daha az su bırakacağı için daha katı kıvamlı olacaktır. Ayrıca sütünüzün yağ oranına göre yoğurdunuzun kıvamı değişebilir. Yoğurdunuzu kabından tahta kaşıkla alırsanız sulanmasını en aza indirebilirsiniz. Sütünüz daha sıcakken mayalarsanız yoğurt ekşi olabilir. Mayalandırma sıcaklığının altında ise de kıvamı tutmayabilir. Eğer günlük süt yerine çiğ süt kullanacaksanız, önce tamamen kaynatıp ardından mayalama sıcaklığına gelmesini beklemelisiniz.