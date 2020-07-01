  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki Tirsi'nin cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşılmıştı. Müge Anlı ve ekibi İkranur'un vefatı ile ilgili şüphelerin odağındaki isim ortaya çıkarıyor. İkranur'un ölüm nedeni ne? İşte 1 Temmuz Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

01.07.2020, 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020,13:57

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınlarla ekranda olmaya devam ediyor. Giresun'da günler önce kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine dün ulaşılmıştı. Peki İkranur nasıl öldü? Küçük kızın vefatı ile ilgili şüpheler ne yönde? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, İkranur'un vefatı ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri neler? İşte bugün canlı yayında yaşananlar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'da dün, 7 yaşındaki İkranur 'un kaybı ile ilgili son dakika gelişmeleri ele alındı. İkranur'a ne oldu? Müge Anlı'nın hayallerinizi yazın gerçek olsun çağrısı üzerine programa gönderdikleri mektupta bebek sahibi olabilmek için tedavi sürecinde yardım edilmesini isteyen ve tedavileri kısa sürede mutlulukla sonuçlanan Cemal ve Şükriye Arslan çiftinin "Hürkan" isimli çocukları dünyaya geldi. Sinop'taki ahşap evde çıkan yangının arından kaybolan üç kişinin akıbetinde son durum!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA