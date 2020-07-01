Survivor'da kim elendi? 30 Haziran Salı Survivor elenen isim

Survivor'dan kim elendi? sorusu merakla araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Survivor'da dün akşam elem heyecanı yaşandı. Sercan tüm dokunulmazlıkları alarak Nisa, Barış ve Berkan'ı eleme potasına göndermişti. Peki dün akşam adaya kim veda etti? Survivor'dan kim elendi? İşte 30 Haziran Salı Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor 2020'nin dün akşamki 123. yeni bölümünde eleme konseyi heyecanı yaşandı. Bu hafta yapılan 3 dokunulmazlık oyununu da kazanan isim Sercan Yıldırım olmuştu. Survivor Sercan eleme adayları olarak Barış, Nisa ve Berkan ismini söylemişti. Bu akşam yapılan eleme konseyinde ise eleme adaylarından en az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Nisa Bölükbaşı oldu.

SERCAN ÜÇ DOKUNULMAZLIĞI DA KAZANDI

Bu hafta yapılan bütün dokunulmazlık oyunlarını kazanan Sercan Yıldırım, hırsıyla yarışmanın en dikkat çeken ismi oldu. Survivor'un kaderini belirleyen Yıldırım, Berkan, Nisa ve Barış'ı eleme potasına sokmuştu. Yaptığı açıklamada 'Instagram takipçileri yarışmıyor, buranın gerçekleri var' diyen Yıldırım, final koltuğuna oturana kadar bütün dokunulmazlıkları kazanacağını iddia etti.

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.

Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.