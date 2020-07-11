Selçuk Yöntem'e icra şoku!

Selçuk Yöntem, bir kafede tost yediği esnada çekilen bir fotoğrafının, büfenin mönüsünde kullanıldığını fark etti. Yöntem, kafenin sahibi Fatih Güner hakkında 300 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açtı. Hürriyet'in haberine göre; davaya bakan İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi ilk olarak, Güner'in, Yöntem'e 234 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bu karara Güner'in avukatı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, maddi tazminat kararının yüksek olduğunu, indirime gidilmesini istedi.

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası mahkeme bu kez, maddi tazminatı 100 bin TL'ye indirdi. Manevi tazminat için belirlenen 50 bin TL'de ise değişiklik olmadı.