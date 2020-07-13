Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün neler yaşandı?

Atv'nin ilgi ile takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Ele aldığı konular ve yer verdiği konuklar ile gündeme damgasını vuran programda bugün neler yaşanacak? Programın Cuma günü yayınlanan bölümünde zorla evine girilen, eşi dövülen, kızı kaçırılan Habibe Eraydın kızına kavuşmak için atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı dehşet veren tepki göstermiş ve olayı titizlikle mercek altına almıştı. 42 yaşındaki Gültekin Baştürk adında bir kişi ve yakınlarının Fatma'yı kaçırdığını söyleyen anne Habibe Eraydın'ın iddiaları doğru çıktı. 23 yaşındaki Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Evdeki üç kişiye ne oldu? İşte 13 Temmuz Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Gültekin'in Fatma'yı alıp kaçırarak bir akrabasının evine yerleştirdiği ve tehdit ettiği bu yüzden Fatma Eraydın'ın sustuğu ama akrabalarının yayınları izlemesi nedeniyle jandarmaya teslim ettikleri açıklandı. Fatma savcılığa zorla kaçırıldığını söylediği için Gültekin'in tutuklanarak cezaevine yolladığı eklendi. Oğulları bulunan Suphi Bey'in kendi oğlu Aydın'ın babası ile görüşmek istemediğini hala annesi ve ağabeyi ile görüştüğünü zor zamanlar geçirdiğini 18 yaşında gerçekleri öğrendiğini yaşadıklarından dolayı asla görüşmeyeceğini söyledi. 16 Haziran'dan beri kayıp olan şizofreni hastası Songül Kaya yayının hemen ardından Esenler'de bulundu. Sinop'taki yangınla ilgili Satılmış Bey gerçekten evdeki üç kişinin ölmediğini bir yerlerde tutulduğunu düşündüğünü söyledi. Satılmış Bey bir gün Erdal ile ağabeyini yemeğe götürdüğünü kendisinin onları lafa tutarken yeğenini onların telefonundan bir iki numara aldığını bu numaraların Erdal'ın en çok konuştuğunu kişiler olduğunu neden sürekli hep aynı numara ile konuştuğunu iddia etti.