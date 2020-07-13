Wayfair olayı nedir? Çocuk ticareti olayı gerçek mi?

Mobilya ve ev eşyalarının satıldığı Wayfair sitesi basında son dakika olarak yer alan inanılmaz bir suçlama ile gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı dolap, çekmece, halı gibi ürünlerin 10-15 bin dolar gibi fiyatlardan satılmasının arkasındaki nedeni paylaştı. Kısa süre içerisinde Twitter'da en çok konuşulanlar arasında yer alan Wayfair krizi, 2016 yılında patlak veren Pizza Gate skandalı olarak manşetlere taşınan komplo teorisine benzerliğiyle dikkat çekti. İşte Amerika'yı ayağa kaldıran son dakika haberinin ayrıntıları…

İDDİA: "WAYFAIR ÇOCUK KAÇIRIYOR"

Wayfair sitesinde yer alan bir ürünün değeri 12 bin dolar ve üründe 17 yaşında kaybolan Samiyah Mumin'in adı yazıyor. Sosyal medya kullanıcıları bu durumun tesadüf olamayacağı iddia ediyor. Aynı şekilde Yaritza Storage Cabine adıyla sunulan ürünün değeri 13 bin dolar! Ürünün diğer sitelerdeki değeri 300 doları aşmıyor, gariplik burada başlıyor ve Yaritza adında kaybolan bir kız çocuğu var, yaşı da 16...

Binlerce Twitter kullanıcısı iddianın gerçek olduğuna emin. Bu noktada, "şirketin fiyatı düşürülen ürünleri listelediği sırada ürün detaylarının yer aldığı bölümlere girilip kaçırılan çocukların isim ve soy isimleri yazıldığında aynı ürünlerin fiyatının on binlerce dolara fırladığı" suçlaması da dikkat çekici. İddialar bununla da sınırlı değil; şirketin web sitesinde yer alan ürünlerin fotoğraflarının arka planında "organ ticareti" ve benzeri konularda kitapların yer aldığı ifade ediliyor.

WAYFAİR YETKİLİLERİNDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Newsweek'e konuşan Wayfair yetkilileri, ürünlerin bu kadar pahalı olması ve söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında "Tabii ki bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.