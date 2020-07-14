Güneş yanığına yoğurt sürmeyin! Güneş yanığına ne iyi gelir?

D vitamini için en iyi kaynak olan güneş, yaz mevsimlerinde yeryüzüne daha dik gelen ultraviyole (UV) ışınların olumsuz etkileri, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Özellikle Temmuz ve ağustos aylarında ışınların daha dik geldiği öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalmak, özellikle açık tenli insanlarda ciltte alerji, kalıcı leke ve izlere, birinci hatta ikinci derece yanıklara neden olabilmektedir.

Uzmanlar güneşin altında 30 dakikanın üzerindeki sürelerde kalındığında güneş kremleri ve güneş gözlükleri kullanmak gerektiği konusunda uyarıyor.

GÜNEŞ YANIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş yanığının tipik bir belirtisi, genellikle her hareketle acı veren, kızarmış bir cilttir. Ek olarak cilt hafifçe şiş ve kaşıntılı da olabilir. Ciddi yanıklarda ciltte içi sıvı dolu kabarcıklar da bulunabilir. Şiddetli ağrı veya kabarma varsa, doktora başvurmak gerekir.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?



Güneş yanığı durumunda, cildin yeterince soğutulması önemlidir. Cilde soğuk tatbiki, acıyı hafifletir ve iltihabı önler.



Bununla birlikte, buz küpleri gibi aşırı soğuk maddeler tedavi için uygun değildir. Soğuk suya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır.



Soğuk kompres uygulamasına en az yarım saat ve mümkünse yanık bölgedeki ağrı kesilinceye dek devam edilmelidir. Ek olarak bol sıvı alımı önemlidir; çünkü güneş yanığı nedeniyle ciltten fazla miktarda sıvı kaybı olur.



GÜNEŞ YANIĞINA YOĞURT SÜRMEYİN



Güneş yanığı için evde popüler olarak uygulanan yanık cilde yoğurt soğuk sürülmesi, soğuk olduğundan sadece acıyı hafifletebilir,fakat ciltte yanık nedeniyle oluşan iltihabi durumu iyileştirici bir etkisi yoktur.



Süt ürünlerindeki bakteriler enfeksiyonları tetikleyebildiğinden, yoğurt, peynir gibi besinleri cilde sürmekten kaçınmak gerekir. Cilde diş macunu sürmek de faydadan çok zarar getirecek bir uygulama olduğundan, asla yapılmaması gereken bir uygulamadır.