Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak? 2020 Survivor'da ödül ne kadar?

Survivor'da büyük ödül ne? Survivor şampiyonu kim olacak? Büyük final saat kaçta? merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın heyecan ile takip edilen programı Survivor'da büyük finale sayılı saatler kaldı. Yasin'in dün akşam elenmesinin ardından finale Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven kaldı. Peki Survivor'da kim şampiyon olacak? Survivor'da büyük ödül ne kadar? Survivor finali saat kaçta? İşte detaylar...

SURVIVOR ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor 2020'nin merakla beklenen finali bu akşam yapılacak olan oylama ile belli olacak. Dün akşam Yasin Obuz'un elenmesinin ardından finale kalan isimler Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu.

Büyük final İstanbul Galataport'ta yapılacak.

SURVIVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödül henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı'nın bu akşamki programda konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.

SURVIVOR SMS ÜCRETİ NE KADAR 2020?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Türkiye SMS ücreti 2,90 TL iken Kıbrıs'dan oy gönderecekler olan ise 2,96 TL SMS ücreti verecekler.