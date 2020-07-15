Yusuf Karakaya kimdir? Yusuf Karakaya kaç yaşında?

Survivor 2019 şampiyonu olan Yusuf Karakaya kimdir? Yusuf kaç yaşın ve ne iş yapıyor? soruları araştırılıyor. Dün akşam Survivor 2020 finali sırasında akıllara geçtiğimiz yılın şampiyonu Yusuf geldi. Peki geçtiğimiz senenin Survivor şampiyonu olan Yusuf Karakaya kimdir? İşte detaylar...



SURVİVOR 2019 ŞAMPİYONU YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı.

Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi.

İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.Yusuf Karakaya, 18-19 yaşlarında bu işi profesyonel olarak yapmak için Tayland'a gitti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu ve yine Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıkarak nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı.

1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle 1.5 yıl tedavi gördü ve 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. En büyük hedefi UFC'de şampiyon olabilmek.