Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 16 Temmuz Perşembe!

Atv'nin sevilerek takip edilen programı Müge Anlı hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Dün yayınlanan programda; İki çocuk annesi Aycan Babacan 12 gün önce yaşadığı evden eşinin ilgisizliği yüzünden ayrıldığını belirten bir not bırakarak gitti. ''çok bunaldığını'' söyleyen Aycan Hanım'ı aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Şüpheli kayıp Süleyman Akbaba'nın iş arkadaşı konuştu. Arkadaşının ''Süleyman'ın 8 kadın ile ilişkisi vardı'' sözleri herkesi şaşırttı.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Eskişehir'de annesi ile yaşayan 13 yaşındaki Melis Aygün, 3 gün önce yaşadığı evden ayrıldı. Melis'i 26 yaşındaki sevgilisi Murat adlı kişi mi kaçırdı? İki çocuk annesi Aycan Babacan 12 gün önce yaşadığı evden eşinin ilgisizliği yüzünden ayrıldığını belirten bir not bırakarak gitti. ''çok bunaldığını'' söyleyen Aycan Hanım'ı aramak için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Şüpheli kayıp Süleyman Akbaba'nın iş arkadaşı konuştu. Arkadaşının ''Süleyman'ın 8 kadın ile ilişkisi vardı'' sözleri herkesi şaşırttı. İsmini vermek istemeyen İş arkadaşı, Süleyman Bey'in komşusundan şüphelendiğini belirterek konuşmasını bitirdi. 12 gündür kayıp olan Aycan Hanım bulundu! Telefonla canlı yayına bağlanan Aycan Babacan, eve dönmek istemediğini, boşanmak istediğini dile getirdi.