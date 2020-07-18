  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Hazımsızlığın çaresi zahter otu

Hazımsızlığın çaresi zahter otu

Hazımsızlığın çaresi zahter otu
Giriş Tarihi: 18.7.2020
Dağ kekiği olarak bilinen zahter otu vücudumuz için faydalı bir bitkidir. Kokusu kekik kadar keskin ve acı olduğu için çoğu zaman kekikle karıştırılabilir. Baharat olarak yemeklere eklenen bu otun çayı da yapılıp tüketilebilir. Birçok hastalık ve sağlık sorunları için tüketilen zahter otunun en önemli özelliği ise sindirimi kolaylaştırmasıdır. Uzmanlar tarafından, hazımsızlık sorunu yaşayan kişilere alternatif bir besin olarak zahter otu tüketilmesi öneriliyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazımsızlığın çaresi zahter otu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA