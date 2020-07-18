Dağ kekiği olarak bilinen zahter otu vücudumuz için faydalı bir bitkidir. Kokusu kekik kadar keskin ve acı olduğu için çoğu zaman kekikle karıştırılabilir. Baharat olarak yemeklere eklenen bu otun çayı da yapılıp tüketilebilir. Birçok hastalık ve sağlık sorunları için tüketilen zahter otunun en önemli özelliği ise sindirimi kolaylaştırmasıdır. Uzmanlar tarafından, hazımsızlık sorunu yaşayan kişilere alternatif bir besin olarak zahter otu tüketilmesi öneriliyor.
Hazımsızlığın çaresi zahter otu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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