Günlük tuz ihtiyacı ne kadar?

Dünyada hastalıklar git gide artmaktadır. Hastalıkların sebeplerinden birisi de hiç şüphesiz tuzdur. Tuz tüketimi elden geldiğinde en aza indirgenmelidir. Bir insanın günlük tüketmesi gereken tuzdan daha fazla tuz tüketmesi organları için çok tehlikelidir. Günlük alınması gereken tuz miktarının katlarca yükseğini tüketen insanların hastalıklardan kaçması ne yazık ki çok zordur. Peki tuz tüketimi ne kadar olmalıdır? Hangi besinlerde tuz bulunur?

GÜNLÜK TUZ İHTİYACI HESAPLAMA

Tuz insanların damak tadına çok güzel gelen ancak fazla tüketilirse birçok hastalığa sebep olan bir besindir. Tuz tüketimi en aza indirgenmesi gereklidir. Oldukça tehlikeli olan bir besin olan tuz günlük olarak tüketilmelidir. Günlük tuz ihtiyacı ise oldukça az olarak hesaplanmıştır. Tuzun fazla tüketimi kalp ve damarlar için bir tehdittir. Günlük tuz ihtiyacı hesaplamalara göre 6 gramdır. 6 gram tuz ise bir buçuk çay kaşığına tekabül eder. Daha fazla tuz tüketmek ise sağlıksızdır ve insana zarar verir.

GÜNLÜK NE KADAR TUZ ALINMALI

Tuz tüketiminin zararlı olduğunu duyan çoğu insan günde ne kadar tuz tüketmeleri gerektiğini araştırır. Tuz hayattan tamamen yok edilemese de en az kullanıma ulaştırılmalıdır. Bir insanın sırf tadı güzel diye bol bol tuz tüketmesi o kişinin bedenindeki birçok organa zarar vermesine sebep olur. Bundan dolayı günlük olarak belli miktarda tuz tüketilmelidir. Dünya Sağlık Örgütünün önerisine göre günde sadece bir buçuk çay kaşığı tuz tüketilmelidir. Dolu dolu bir çay kaşığında 4 gram tuz bulunur. Bundan dolayı bir buçuk çay kaşığından fazla tuz tüketilmemelidir.

Günlük alınması gereken tuz miktarı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da açıklandığı üzere sadece bir buçuk çay kaşığıdır. Bu miktardan daha fazla tuz tüketmek sadece insana zarar verir. Bu yüzden de asla tavsiye edilmez. İnsanların tuzu hayatlarından çıkarmaları ve tuz içeren besinlerle hayatlarına devam etmeleri çok daha sağlıklı bir harekettir.

GÜNLÜK TUZ İHTİYACI NASIL KARŞILANIR

Tuz, fazla tüketildiğinde büyük bir tehlikedir. Tuzun aşırı kullanımı kalpten böbreklere kadar pek çok organa zarar verir. Organların düzgün ve sağlıklı çalışabilmesi için uzak durulması gereken besinlerden birisi kesinlikte tuzdur. Günlük tuz tüketiminde kişi tuzu direkt yediği şeylerle birlikte tüketip günlük ihtiyacını karşılayabilir. Hiç tuz kullanmayan kişiler ise içerisinde iyot bulunan besinleri tüketebilirler. Bunları tüketmek hem daha sağlıklıdır hem de kişinin tuz ihtiyacını yeterli bir şekilde karşılar. Hatta herkes tuz kullanmayı bırakıp iyotlu besinler ile günlük tuz ihtiyacını karşılamalıdır. Bu sağlıkları için en doğru olandır.