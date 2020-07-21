İzmir Ege Laboratuvarı’nda Covid-19 antikor testleri yapılmaya başlandı

İzmir Ege Laboratuvarı'nda Covid-19 (Korona virüs) enfeksiyonu ile ilgili insan kanında oluşan antikorların analizine başlandı. İzmir Ege Laboratuvarı Şirket Müdürü, Tıp ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru, Dr. Serdar Canko yapılan antikor testlerinde duyarlılık oranları yüzde 95'in üzerinde olan elisa temelli antikor testlerinin kullanıldığını belirterek, "Antikor testlerinin sonuçları toplumdaki hastalık görülme sıklığıyla değişiklik gösterecektir. Onun için kendi toplumumuzda enfekte olduğunu ve iyileştiğini bildiğimiz gruplarda da bu antikor verileri önümüzdeki süreçte önem arz edecektir" dedi.

BAKANLIK YETKİLENDİRDİ

ANTİKOR testlerinin yapılması ile ilgili olarak Temmuz ayının başında Sağlık Bakanlığı tarafından özel sağlık kuruluşlarına da yetki verildiğini hatırlatan Canko, "Bu sürecin kesin tanısı olan PCR testleri tüm Türkiye'de kısa sürede 137 laboratuvarda çalışılarak hızlı bir biçimde hizmete sunuldu. Şu anda 81 ilde bu testler aynı hassasiyetle mikrobiyoloji uzmanlarının gözetiminde yapılmaktadır. Hastadaki enfeksiyondan sonra oluşan ve hastanın bağışıklık yanıtını gösteren antikor testlerine de gerek duyulmuştur. Hastalık sayılarının binlerde kaldığını şu aralar görebiliyoruz. Bu durumda bu antikor verilerinin takibi önem kazanacaktır. Bu testler yapılırken kesin tanı almış pozitif vakalarda veya virüsle karşılaşıp karşılaşmadığını merak eden kişilerin mutlaka onamları da alınarak antikor testlerinin takibi laboratuvarımızca yapılmaktadır. Laboratuvarımız bu konuda en güncel ve hassas testler ile süreci takip etmek için elinden gelen hassasiyeti göstermektedir" dedi. İzmir Ege Laboratuvarı'nın 1980'li yıllardan itibaren hizmet verdiğini hatırlatan Mesul Müdür Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Güngör Yıldırım, "Yıllardır hizmet veren İzmir Ege Laboratuvarı kapasite olarak bölgenin en büyük özel laboratuvarlarından birisidir. 2 biyokimya uzmanı, 2 mikrobiyoloji uzmanı, 1 patoloji uzmanı ile hizmet vermektedir. Son yıllarda teşhis olanakları arttı. Çocuklara da ayrı programlar hazırlıyoruz. Bu bağlamda testlerimizi çok geliştirdik. Günde ortalama bin 500 kadar hastaya bakılmakta. Bölgede Ankara ya da İstanbul'a gönderilen testleri biz laboratuvarımızda yaparak bir çekim merkezi yarattık" ifadelerini kullandı.