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Tiroid kanseri tanısı nasıl konur? Tiroid kanserinin belirtileri nelerdir? Tiroid kanseri nasıl tedavi edilir?

Tiroid kanseri hastalarının büyük bir kısmında belirti görülmez. Bu genellikle 50 yaşından sonra görülüyor. Ancak sağlığımıza dikkat ederek bu konudaki belirtileri önemsemek gerekiyor. Peki, tiroid kanserinin görülen belirtileri var mı? Nasıl tedavi ediliyor? Nasıl ortaya çıkıyor? İşte tüm detaylar...

Tiroid kanseri tanısı nasıl konur? Tiroid kanserinin belirtileri nelerdir? Tiroid kanseri nasıl tedavi edilir?

22.07.2020, 17:25 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,17:35

Tiroid kanserinin papiller, foliküler, medüller ve anaplastik olmak üzere 4 tipi mevcuttur. Papiller kanser en sık görülen ve klinik gidişi en iyi olan tiroid kanseridir. Tüm tiroid kanserlerinin % 75'ini oluşturur. En sık 20 – 40 yaşlarında görülür. Foliküler tiroid kanseri ikinci sıklıkla görülür. Papiller kanserden daha kötü karakterdedir. Tiroid kanserlerinin % 15-20'sini oluşturur. Daha çok 50 yaşından sonra görülür. Medüller tiroid kanseri tiroid kanserlerinin % 10'nu oluşturur ve papiller ve folliküler kanserden daha hızlı seyreder. Anaplastik tiroid kanserleri en kötü seyreden tipidir. Özellikle ileri yaşlarda görülür.

Tiroid kanserli hastaların büyük bir kısmında kansere ait herhangi bir şikayet ve belirti görülmez. Tiroidde bulunan nodüllerin ultrasonografi ile saptanması ve ince iğne biopsisi yapılarak tanının konması ile ortaya çıkar. Ancak hastaların bir kısmında boyunda şişlik (nodül), boyun lenf bezlerinde büyüme, ses kısıklığı, solunum sıkıntısı, yutma güçlüğü görülebilir.

TİROİD KANSERİ TANISI NASIL KONUR?

Boyunda tiroid bölgesinde nodül veya guatr şikayeti ile başvuran hastalarda, boyun bölgesinin ultrason ile incelenmesi yapılmalıdır. Tiroidde kanser açısından şüpheli nodül olup olmadığı ve boyunda kötü görünümlü lenf bezi bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. Kanser şüphesine yol açan tiroid nodüllerinden ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biopsisi yapılarak patolojik inceleme ile tanı kesinleştirilmelidir.

TİROİD KANSERİNİN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tiroid kanseri tanısı konulunca ilk yapılacak tedavi ameliyatıdır. Lenf bezlerine atlamamış evrede total tiroidektomi yapılarak tüm tiroid bezinin çıkartılması yeterlidir. Eğer hastalık boyundaki lenf bezlerine metastaz yapmış ise boyun disseksiyonu adı verilen ameliyat yapılarak tiroid bezi ile birlikte lenf bezleri de çıkartılmalıdır. Gerekli olduğunda cerrahiden sonra, tedaviye radyoaktif iyot tedavisi ve hormon ilaçlarıyla devam edilir.

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