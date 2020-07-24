Merve Boluğur mutluluğunu paylaşmalara doyamadı! Sevgilisi kim?

Eski eşi Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel ile ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği Merve Boluğur'dan sürpriz hamle geldi. Yeni sevgilisiyle paylaşımlarını arttıran ünlü isim, mutluluğunu sosyal medya kullanıcıları ile paylaşıyor.

MERVE BOLUĞUR'UN SEVGİLİSİ KİM?

Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin adı henüz belli değil.

PAYLAŞIMLARA DOYMUYOR!

Eski eşi Murat Dalkılıç'ın evlilik yolunda ilerlediği Hande Erçel'den ayrılmasının ardından yeniden gündeme gelen Merve Boluğur, paylaştığı mayolu ve bikinili tatil kareleriyle takipçilerini heyecanlandırmıştı.

Boluğur'un hesabından yaptığı son paylaşım ise onun yeni bir aşka yelken açtığını gösterdi. İlk olarak yüzünü gizlediği sevgilisiyle sonrasında yüzünün göründüğü bir kareyi paylaşan Merve Boluğur, bu paylaşıma 'Gerçek' notunu düştü.

Merve Boluğur yeni aşkıyla fotoğrafını ilk kez paylaştı. Bir röportajında "Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" diyen oyuncuya hayranları "Kumralı yine kaptın" diye takıldı.

Merve Boluğur yeni sevgilisiyle el ele! İşte o görüntüler