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Haberler Yaşam Ağrı’da minibüs devrildi: 3 çocuk öldü

’da minibüs devrildi: 3 çocuk öldü

Ağrı’da minibüs devrildi: 3 çocuk öldü
Giriş Tarihi: 25.7.2020

Ağrı'nın Patnos ilçesi Gökoğlu köyü yakınlarında, Trabzon'dan Kurban Bayramı tatili için gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Hanifi Yıldız yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkıp devrildi. Refüje çarparak duran minibüsteki Efkan Yıldız (7), Efecan Yıldız (13), ile Şafi Dilmaç (17) yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

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