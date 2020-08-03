Gençliğim Eyvah 8. bölüm canlı izle! | Gençliğim Eyvah yeni bölüm canlı izle!

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GENÇLİĞİM EYVAH 8. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.