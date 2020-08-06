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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

06.08.2020, 16:31