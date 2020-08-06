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Haberler Yaşam ALES giriş belgeleri erişime açıldı

giriş belgeleri erişime açıldı

tarafından 'ta yapılacak ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-/1) belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

06.08.2020, 16:31

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos'ta uygulanacak 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

AA

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