Yunanlar, Türk teknesine ateş açtı

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Rodos Adası açıklarında özel bir tekneye ateş açtı. Olayda 2'si Türk 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olay, Marmaris'e 7.2 deniz mili uzaklıkta Rodos Adası açıklarında dün sabaha karşı saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'dan yapılan açıklamada, içinde 2 Türk ve 1 Suriyelinin bulunduğu özel bir tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alınması ile bölgeye hareket edildiği bildirildi.

BÖLGEDEN KAÇTILAR

Olay yerine, 112 Acil Sağlık Personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaştığında Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edildi. Teknede bulunan Türklerden birinin ağır birinin hafif yaralı olduğu, Suriyelinin ise kolunun kırıldığı tespit edildi. Öte yandan ateş açılan özel tekne yedekleme sırasında su alarak battı.

ADEM ÜLKER