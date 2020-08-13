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Haberler Yaşam HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma ekranı...

kodu nasıl alınır? alma ekranı...

kodu nasıl alınır? almak için ne yapmak gerekir? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 'den yapılan sınavlarda HES kodu zorunluluğu getirilmesi sonrası vatandaşlar 'HES kodu nasıl alınır?' sorusunu araştırmaya başladı. Peki uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma ekranı...

13.08.2020, 16:23

HES kodu almak için neler yapmak gerekir? HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ÖSYM'nin sınavlarda HES kodu zorunluluğu getirmesi sonrası vatandaşlar kod nasıl alınır araştırıyor. İşte detaylar...

HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.



Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.

HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

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