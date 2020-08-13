Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Üniversiteler açılacak mı? Eğitim uzaktan mı olacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz bahar dönemi eğitim online şekilde yapılmıştı. Peki yeni dönemde üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılış durumu ile ilgili bilgiler aktardı. Üniversite öğrencileri de merakla YÖK'ten gelecek olan kararı bekliyor. Ancak 2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı.

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?

Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, YÖK koronavirüs salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik rehber hazırladı.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı..

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkanları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer aldı. Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.

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