65 yaş üstü vatandaşlara hangi illerde kısıtlama getirildi?

65 yaş üstüne hangi illerde kısıtlama getirildi? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Son dönemde koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışlar sonrası bazı illerde 65 yaş üstüne yönelik kısıtlamalara gidilme kararı alındı. Peki hangi illerde 65 yaş üstüne yönelik kısıtlama getirildi? İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜNE HANGİ İLLERDE KISITLAMA GETİRİLDİ?

Artan Kovid-19 vakaları üzerine Yalova, Şanlıurfa, Malatya ve Siirt valilikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.



Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00-21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını kısıtladı.

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.

Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği, bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi. Belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi."

Ayrıca kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da 15 Ağustos itibarıyla kısıtlanmasına, gelin ve damadın "anne, baba, anneanne ve babaanne" durumunda olanların kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verdi.

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının kısıtlanmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, haftada en az bir kez denetlenmeleri kaydıyla kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları ve TFF'nin belirlediği branşlara özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerin faaliyete başlamasına karar verildi.

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının kısıtlanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi."

Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.