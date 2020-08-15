Çeşme’de 200 hektar kül oldu

İzmir Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, bölgedeki 4 site tedbir amaçlı tahliye edildi. Günün aydınlanması ile 8 helikopter ve 2 uçak havadan söndürme çalışmalarına katıldı. Helikopterle çalışmaları havadan kontrol eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangın kontrol altına alındı. Kasıt veya kusur konusunu valiliğimiz çok yönlü şekilde soruşturuyor" dedi. Ildır Mahallesi'ndeki otluk alanda gece saatlerinde alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

HAVADAN MÜDAHALE

Gece boyu süren çalışmaların ardından, gün ışığı ile birlikte çalışmalara 8 helikopter ve 2 uçak da havadan katıldı. Helikopterle keşif uçuşu yaparak bölgeyi inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gece boyunca hava araçlarının uçmaması bizim için dezavantaj oluşturdu. Akhisar'dan kalkan insansız hava aracımızla yangının kontrolünü yaptık. Havanın ağarmasıyla beraber su atar helikopterlerimiz ve yönetim helikopterimizle beraber yukarıya çıktık ve çalışmaları yukarıdan bizzat koordine ettim. Memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen söndürüldü" diye konuştu.



"KASIT VARSA GEREGİ YAPILIR"

BAKAN Pakdemirli, "Son günlerde bazı yangınlarımızda kasıt olduğu ortaya çıktı. Bu kasıtlı yangını çıkaranlar da yakalandı. Gereği her zaman yapılır. Benzer bir durumun burada olup olmadığıyla ilgili konu da yakın zamanda ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı. İklimin değişmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla daha fazla yangınla karşı karşıya kaldıklarını belirten Pakdemirli, "Geçen yıla oranla ay ay karşılaştırdığımız zaman bu yıl yüzde 20-30 daha fazla yangınımız var. Ancak, yangın başına yanan alanımızı da 2,5 hektarlar civarına düşürdük ve bu oran geçen yılların altında" dedi.





BASKAN ERDOGAN'DAN İSÇİLERE MORAL TELEFONU

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangında söndürme çalışması yapan işçilere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonundan seslenerek moral verdi. Sabah saatlerinde yanan araziyi inceleyen Bakan Pakdemirli, Başkan Erdoğan'a telefonla bilgi verdi. Bu sırada telefon hoparlöründen işçilere seslenen Erdoğan, "Tüm işçilerimize Allah'tan yardım diliyorum. Allah yardımcıları olur inşallah" temennisinde bulundu.