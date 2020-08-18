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Haberler Yaşam Miss Turkey Sahin artık köşkte yaşıyor

Sahin artık köşkte yaşıyor

Miss Turkey Sahin artık köşkte yaşıyor
Giriş Tarihi: 18.8.2020

Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in çok beğendiği Rumeli Hisarı'nda tarihi bir köşkü kiraladı. Yazılım işiyle uğraşan Aral, 9 odalı, Boğaz manzaralı, havuzlu ve tam bin 100 metrekarelik villa için ayda 120 bin lira kira ödüyor. 2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırmıştı.

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