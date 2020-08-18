Miss Turkey Sahin artık köşkte yaşıyor

Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in çok beğendiği Rumeli Hisarı'nda tarihi bir köşkü kiraladı. Yazılım işiyle uğraşan Aral, 9 odalı, Boğaz manzaralı, havuzlu ve tam bin 100 metrekarelik villa için ayda 120 bin lira kira ödüyor. 2018'de Miss Turkey seçilen Şevval Şahin, uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz Eylül'de Yiğit Marcus Aral'a kaptırmıştı.