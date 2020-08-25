Karaciğer dostu besinler

Karaciğer yağlanması hem ülkemizde hem de dünyada önemli sağlık problemleri arasında gösteriliyor. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam ile birlikte giderek büyük bir soruna dönüşen karaciğer yağlanması, tedavi edilmediğinde daha başka sağlık problemlerine de zemin hazırlıyor.



OBEZİTEYLE İLİŞKİLİ

Türkiye'nin dörtte birinde görülen bu hastalığın ilerlemesi durumunda karaciğer iltihabı, siroz ve karaciğer kanseri gibi hastalıklara yol açtığını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel karaciğer dostu besin-lerin tüketilmesini önerdi. Karaciğerin normal yağ içeri-ğinin yaklaşık yüzde 10 oldu-ğunu söyleyen Çengel, "Bu oranın daha fazla olmasıy-la karaciğer yağlanması olu-şur. Genellikle alkole bağlı olan ve bağlı olmayan yağ-lanma olarak karakterize edi-lir. Sorun alkole bağlı değil-se büyük ihtimalle obezite ile ilgilidir. Son araştırma-lar, aşırı yağlı ve şekerli hazır yemek tüketiminin obezite ve karaciğer yağlanmasında artışa sebep olduğunu gös-termektedir. Üstelik karaci-ğerin kendini yenileyebilmesi için doğru besinler alınması çok önemlidir" dedi.



YULAF EZMESİNE ŞANS VERİN

ÇOK fazla tüketmesek de yulaf ezmesi lif bakımından oldukça zengin bir besindir ve sağlık için çok önemlidir. Özellikle güne sağlıklı ve güzel bir başlangıç yapmak için ideal bir seçim olacaktır. Yüksek lif içeriğiyle kilo kaybına ve yönetimine destek olur. Karaciğer yağlanmasından uzak durmanın en iyi yolu karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak ve kilo almamaktır.



YEŞİL ÇAYINIZI SICAK TÜKETİN

ANTİOKSİDAN bakımından zengin olan yeşil çay, kateşin içerir. Kateşin bazı kanser türlerine ve yağlanmaya karşı karaciğeri savunur ve korur. Bu noktada soğuk olandan ziyade sıcak yeşil çay içmekte yarar vardır. Çeşitli çalışmalarda yeşil çayda bulunan kateşinlerden yüksek oranda alan grupların total, deri altı karın yağlarında ve trigliseridlerinde büyük düşüş görülmüştür.



SAĞLIKLI YAĞLAR KULLANMALISINIZ

KARACİĞERİN yağlanmasında etkin rol oynayan besinlerin başında yağlar geliyor. Çünkü yüksek miktarda doymuş yağ içeren besinler, kızartma ve kavurma gibi pişirme yöntemleri enflamasyona sebep olarak karaciğeri yorar ve yağlanmasına sebep olur. Bu noktada tercih etmeniz gereken pişirme yöntemi ızgara ve fırında pişirmedir. Aynı zamanda yüksek doymuş yağlar yerine badem, ceviz, fındık, avokado yağı tercih edebilirsiniz.



AKDENİZ TİPİ BESLENME

HAYATINIZDA her zaman yeşillik olsun, sofranızda yeşil sebze ve meyveleri, su ürünlerini eksik etmeyin. Omega-3, Glutation, C vitamini, E vitamini içeren antioksidan içerikli yiyecekler karaciğere faydalıdır. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, karnabahar, brokoli gibi besinleri daha çok tüketin