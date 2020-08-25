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Haberler Yaşam Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan Elif Sarı gözaltına alındı

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan '' Instagram hesabını kullanan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlar yapan Elif Sarı gözaltına alındı

25.08.2020, 18:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,18:23

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı olayıyla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

BAKANLIK'TAN ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:

"Sosyal medya platformu Twitter'da, #elifsaritutuklansin isimli etiket ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde;

Söz konusu fotoğrafları paylaşan @elif.antplii isimli/rumuzlu İnstagram hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şahıs Gaziantep ilinde yakalanarak hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Bahsi geçen hesaptaki şahısların yabancı uyruklu ve yurtdışında yaşayan şahıslar oldukları dolayısıyla konunun ülkemizle bir bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Y.E. isimli şahsın bu görüntüleri sosyal medya üzerinden elde ederek ülkemizde yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlenmiştir."

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