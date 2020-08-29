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Bir Zamanlar Çukurova'nın afişi yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'nın 3'ncü sezonu ne zaman başlıyor?

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın afişi yayınlandı. , , , ve 'ın oynadığı dizinin kadrosuna iki yeni isim dahil oldu. ve , Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 3'ncü sezonu ne zaman başlıyor?

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon afişi yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'nın 3'ncü sezonu ne zaman başlıyor?

29.08.2020, 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,14:56

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon afişi yayınlandı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', üçüncü sezonunda yine seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan, iki sezondur ATV ekranında reyting rekorlarına imza atan 'Bir Zamanlar Çukurova', kadrosuna katılan yeni oyuncular ve sürpriz karakterlerle adından söz ettirecek.

Dizinin sosyal medyada büyük beğeni alan üçüncü sezon afişinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık'la birlikte kadroya yeni katılan Nazan Kesal ve Furkan Palalı yer aldı.

atv ekranlarında yayınlanan ilk iki sezonuyla büyük ilgi gören 'Bir Zamanlar Çukurova', yeni sezonda da 'Perşembe' akşamlarına damga vurmaya devam edecek. 'Bir Zamanlar Çukurova' çok yakında atv'de!

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