DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DGS sonuç açıklama tarihi...

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den DGS sınav sonuçları için açıklama geldi mi? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen sınava katılan öğrenciler merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte DGS sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi bilgilerine göre sonuçlar 9 Eylül 2020 Çarşamba günü adayların erişimine açılacak.

Sonuçlar kurumun sonuç sayfası olan "sonuç.osym.gov.tr" adresinden sorgulanabilecek. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlarına buradan ulaşabilecekler.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN DGS AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün DGS ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinizi YÖKSİS'den kontrol etmeniz ve değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilginizi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden seçerek onaylamanız gerekmektedir." İfadelerine yer verdi.