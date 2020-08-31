Usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti

"Mahallenin Muhtarları", "Hanımın Çiftliği", "Merhamet" ve "Veda Türküsü" adlı yapımlardaki rolleriyle unutulmayan oyuncu Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı.