Gece kulüplerinde korkutan manzara

Korona virüs salgınını önlemek amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası bazı gece kulüplerinde eğlenceler tüm hızıyla devam ediyor. Salgına ve artan vaka sayılarına rağmen ne maske takan ne de sosyal mesafeye uyan yüzlerce kişi, İstanbul'daki gece kulüplerinde virüse meydan okuyarak eğlendi. İğne atsan yere düşmeyecek tıklım tıklım partiler kameralara yansıdı.

KAPATMA CEZASI

DÜNYAYI etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran'da normalleşme adımları atılması sonrası bazı gece kulüpleri de faaliyet göstermeye başladı. Beşiktaş Gayrettepe ve Ortaköy'deki bazı gece kulüplerinde korkutan görüntüler kaydedildi. Salgına rağmen kulübe gelen kişiler, virüs tehlikesini umursamadan eğlendi. Gece kulüplerinde eğlenen çok sayıda kişi, o anları bir de marifetmiş gibi sosyal medyada paylaştı. Paylaşımlara tepki yağarken, vatandaşlar kurallara uymayan işletmelerin cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.