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2020- Ön Lisans geç başvuru günleri açıklandı! Başvuru nasıl yapılır?

Sınava katılacak adayların merakla beklediği ön lisans geç başvuru tarihleri belli oldu. KPSS Ön lisans geç başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

2020-KPSS Ön Lisans geç başvuru günleri açıklandı! Başvuru nasıl yapılır?

10.09.2020, 10:28

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans için geç başvuru günlerini açıkladı. Sınava katılacak ve başvuruda geç kalan adayların beklediği geç başvuru tarihleri belli oldu. İşte KPSS Ön lisans geç başvuru tarihleri...

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans için geç başvuru günlerinin 10-11 Eylül olduğunu açıkladı.

ÖSYM'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül 2020 tarihleri geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (11 Eylül 2020) saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek.

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