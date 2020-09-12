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belirtileri neledir? İmmün yetmezliği nedir?

Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan'ın vefatının ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 45 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Mercan'a immün yetmezliği tanısı konuldu. Peki immün yetmezliği belirtileri neledir? İmmün yetmezliği nedir? İşte detaylar...

İmmün yetmezliği belirtileri neledir? İmmün yetmezliği nedir?

12.09.2020, 15:55

İnsan vücudunda bağışıklık sisteminin bozulmasıyla immün yetmezliği ortaya çıkar. Hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden immün yetmezliği kalıtsal ya da genetik nedenlere bağlı ortaya çıkar. İşte immün yetmezliği ile ilgili merak edilenler...

İMMÜN YETMEZLİĞİ NEDİR?

Bağışıklık sistemimizi oluşturan elemanlardan herhangi birinin yokluğu ya da fonksiyon bozukluğu immün yetmezlik hastalıkları olarak adlandırılır.

İmmün sistem, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, mikropları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. İmmun yetmezliği ise bağışıklık sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkar.

Bu hastalıklar kalıtsal ya da genetik nedenlere bağlı geliştiğinde primer immün yetmezlik (bağışıklık sistemi yetmezliği) olarak adlandırılır. Bağışıklık sistemi bozuklukları doğumsal ya da edinseldir. Sürekli olarak yineleyen infeksiyonlar bağışıklık sisteminde bir sorun olduğunun göstergesidir.

İMMÜN YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

•Tekrarlayan, tedavisi zor, hayatı tehdit eden ve olağan dışı mikroplarla oluşan enfeksiyonlar

•Tekrarlayan zatürre, sinüzit ve kulak enfeksiyonları

•Vücutta iyileşmeyen yaralar

•Ciltte ya da iç organlarda apse oluşumu

•Dişlerin erken kaybı, tekrarlayan diş eti iltihabı

•Deri ve genital bölgede yerleşik çok sayıda yaygın siğil varlığı

•Ailede primer immün yetmezlik hastalığı öyküsü

•Lenf bezi veya dalak büyümesi

•Tekrarlayan ateş

İMMÜN YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ VAR MI?

Primer İmmün Yetmezliklerde hastalığa neden olan mekanizmaları daha iyi anladıkça tedavi metotları da geliştirilmektedir. Öncelikle kalıtsal geçiş gösteren durumlarda bunu önleyici tedbirler alınmalıdır. Tarama testleri geliştirilerek hastaların daha semptomları ortaya çıkmadan tanınması tedavi başarısı için çok önemlidir.

Son yıllarda nakil işlemlerinin (kemik iliği, kök hücre, timüs) gerçekleşmesi ile önemli mesafe alınmıştır. Ülkemizde de bu nakiller başarıyla yapılmaktadır. Diğer yandan immünoglobülin replasman tedavisi ile koruyucu antikorlar verilerek enfeksiyonlara karşı önemli bir başarı yakalanmıştır.

Son yıllarda özgün gen tedavisi bazı primer immün yetmezlik tiplerinde başarılı sonuçlar vermektedir.

İmmünoglobülin (IgG) kandaki antikorlarımızdan birisidir. Bu antikorların hastalara verilmesi ile enfeksiyonlara karşı vücudumuzun verdiği yanıt güçlendirilir. Primer immün yetmezliği olan hastalar bu tedaviden oldukça fayda görürler.

Bu antikorlar (IgG) kandan saflaştırılarak elde edilir. İnsanlardan elde edildiği için potansiyel olarak kan yoluyla geçebilecek hastalıklara karşı oldukça yüksek teknoloji kullanılarak olası enfeksiyon yapan ajanlardan temizlenir.

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