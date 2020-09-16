Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak. İşte 16 Eylül Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı Aleyna Çakır'ın aile avukatlarından Tuğçe Sayın yayında olduğunu söyledi. Tuğçe Sayın Aleyna Çakır'ın dosyasına yapılan yayınların çok büyük ivme kazanmış olduğunu, savcılığın yayına bağlanan tüm şahitlerin ifadesinin alınacağını kimlik bilgilerini istediğini açıkladı. Ayrıca HTS kayıtlarının çıktığı ve savcılığın inceleme ve analiz için emniyete yolladığı ve gerçek ölüm sebebi ile ilgili bir rapor beklediklerini ekleyen avukat Tuğçe Hanım yapılan yayınların öneminin büyük olduğunu belirtti. Leman Hanım, Aleyna'nın bir gün halı yıkama numarası istediğini ve halıya baktığında aşrı derecede kan olduğunu söyleyen Leman Hanım, Aleyna'nın dayaktan çocuğu düşürmüş olduğunu düşündüğünü söyledi. Ümit'in eski sevgilisi (başka sevgili) yayına bağlandı. İsminin açıklanması istemedi. 2015-2016 yıllarında Ankara Mamak'ta tanıştıklarını kendisiyle İnternet üzerinde tanıştıklarını yanında 2-3 arkadaşı olduğunu alkol ve uyuşturucu kullandığını öldüresiye Ümit'ten dayak yediğini boğazını sıktığını Ali Mert diye bir yancı arkadaşı olduğunu ailelerinden uzaklaştırma yaptıklarını anlattı.