Suna Kıraç, son yolculuğuna uğurlandı

Dün vefat eden iş insanı Suna Kıraç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Koç Topluluğu'nun kuruluş̧ yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Suna Kıraç, 2000 yılından beri ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıyla mücadele ediyordu.

Dün hayatını kaybeden Kıraç'ın tabutunun üzerine, merhum Vehbi Koç, kızı Sevgi Gönül ve Mustafa Koç'un cenazelerinde de kullanılan, aileye ait Osmanlı Sancağı örtüldü.





Sancağın üzerinde, "Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur/Güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir" ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi.

Kurulan çadırda taziyeleri Suna Kıraç'ın eşi İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç kabul etti.

Cenaze töreninde ve Koç Holding'de gerçekleştirilen veda töreninde, pandemi kurallarına riayet edilirken, katılımcı kapasitesi sınırlı tutuldu.

Cenazeye Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, eski Başbakan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aydın Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Suna Kıraç'ın cenazesi, Koç ve Kıraç aileleri ve sevenlerinin eşlik ettiği konvoyla Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.





HOLDİNGDE TÖREN DÜZENLENDİ

Verilen bilgiye göre, sabah 10.30'da Koç Holding'de Suna Kıraç için veda töreni düzenlendi.

Koç ve Kıraç aileleri ile Koç Holding çalışanlarının katıldığı törende, Suna ve İnan Kıraç'ın kızları, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç ve Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu konuşma yaptı.