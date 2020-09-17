Bat yemeği nasıl yapılır? Bat yemeği malzemeleri ve tarifi...

Lezzeti ile çok sevilen bat yemeğinin tarifi merakla araştırılıyor. Yapımı kolay ve bir o kadar da hafif bir yemek olan batın yapılışı yöre yöre farklık da gösterebiliyor. İşte lezzetli bat yemeği malzemeleri ve tarifi...

BAT YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Yapımı için malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı ince bulgur

Kuru soğan

Maydanoz

Yeşil soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Limon suyu

Nar ekşisi

Tuz

Bat tarifi Nasıl yapılır?

Mercimekleri derin bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın.

Altını kapattığınız mercimeklere ince bulguru ilave edip karıştırın.

Salçayı soğuk suyla açıp mercimeklere ekleyin.

Kuru soğanı ve yeşillikleri ince ince doğrayın ve onları da diğer malzemelere ilave edin.

Limon suyu, nar ekşisi, tuz ve kırmızı biberi de ekleyin.

Biraz daha soğuk su ilave ettikten sonra karıştırın ve servis edin.