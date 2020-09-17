Bir Şule Çet davası daha yolda!

Gaziantep'te bir gıda şirketinde genel müdür olarak çalışan 43 yaşındaki Sezay Koçak Özahi'den acı haber 3 Eylül'de geldi. Boşanma aşamasında olduğu Ali Özahi ile tartışma yaşayan iki çocuk annesi Sezay Koçak Özahi 3. kattaki evlerinin balkondan 'düşerek' hayatını kaybetti. Olayın düşme mi, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu henüz belirlenemezken gözaltına alınan Ali Özahi ifadesi alındıktan sonra aynı gün serbest bırakıldı. ABLASININ intihar etmediğini ya da düşmediğini söyleyen Nevser Özyalçın, "Sezay, evli olduğu erkeğin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra boşanmak istedi. Olay günü akşam 9-10 sularında şiddetli bir kavga ediyorlar ve kavgayı komşular da duyuyor. Ablam kesinlikle bir cinayete kurban gitti. Bu işin arkasında eniştem Ali Özahi'nin parmağı var" dedi.

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OLAYIN, Ankara'da bir plazanın 20'nci katından Çağatay Aksu tarafından atılan Şule Çet olayına benzediğini söyleyen kız kardeş Nevser Özyalçın, "Şulet Çet olayıyla ilgilenen bilirkişi ve uzmanların bu dosyayı da incelemesini istiyoruz. Şule Çet davası gibi bu davanın da aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi.



HAYAT DOLUYDU

ABLASININ hayat dolu bir insan olduğunu ve olay gününün sabahı Ankara'ya gitmeyi planladığını söyleyen Özyalçın, "Bu ölümün intihar olarak gösterilmesini asla kabul etmiyorum ve takipçisi olacağım. Ablamda Allah korkusu vardı, intihar söz konusu bile olamaz. Kendisi, çocukları ve geleceği ile ilgili planları vardı" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL