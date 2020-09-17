Bir Zamanlar Çukurova 64. bölüm canlı izle!

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor! Demir'in, "Züleyha'nın evde hizmetli olarak kalması" emrine Hünkar bile karşı duramadı.

ZÜLEYHA, MÜJGAN'IN ÖLÜM TUZAĞINDAN SAĞ ÇIKACAK MI?

Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan'ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz'la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı? Hünkar, Züleyha'yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir'i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak!

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