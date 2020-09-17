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Haberler Yaşam Hercai'nin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Yeni bölümde neler olacak? Miran ve Reyyan herkesin karşısında durabilecek mi?

'nin yeni sezonu ne zaman başlıyor? neler olacak? ve herkesin karşısında durabilecek mi?

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi , yeni sezonuyla başlıyor. Başrollerinde ve 'nün yer aldığı dizi yeni sezonda da bomba gibi esecek. Peki, Hercai'nin yeni sezonu ne zaman başlıyor? neler olacak? ve herkesin karşısında durabilecek mi? İşte 39. bölüm fragmanı!

Hercai'nin yeni sezonu ne zaman başlıyor? Yeni bölümde neler olacak? Miran ve Reyyan herkesin karşısında durabilecek mi?

17.09.2020, 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020,11:14

ATV'nin en sevilen dizisi Hercai, yeni sezonuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün yer aldığı dizi heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma günü ATV ekranlarında olacak.

İşte diziye dair detaylar!

Artık Azize'nin alacağı intikamın eli olmak istemeyen ve intikamdan vazgeçen Miran, Reyyan'la beraber kendilerine her şeyden uzak bir hayat kurmak için Midyat'tan gitmeye karar verir.

Bu karar Şadoğlu ailesinde kabul görür ancak Elif'in ölümünden sonra derin bir yasa boğulan Azize Aslanbey'in iki aile için çok farklı planları vardır.

Torununun ölümünden sonra ailesinden daha fazla kayıp vermek istemeyen Azize son kez Miran'ı kullanarak her şeyi bitirmeye ant içer fakat bunca yıl öldü bilinen Sultan'ın oğlu Aslan Aslanbey geçmişiyle ilgili her şeyi öğrenmiş ve adaleti sağlamak için atalarının topraklarına geri dönmüştür.

Aslan'ın ortaya çıkmasıyla kartlar yeniden dağılırken sevdaları yeni bir sınavla karşı karşıya kalan Reyyan ve Miran artık Azize'nin piyonu değil, kendi oyunlarının kurucusu olarak herkese meydan okuyacaktır.

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