Burdur'da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil Servis'te muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Ancak acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı.
Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. görüntü alan basın mensuplarına "Niye kaçmayayım?" dedi.
İHA
Korona testi yapılacak olan hasta pencereden atlayarak kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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