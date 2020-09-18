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Korona testi yapılacak olan hasta pencereden atlayarak kaçtı

Burdur'da pes dedirten bir olay yaşandı. Covid-19 testi yapmak için acil serviste bekletilen Ş.K. (60), hastanenin açık olan pencere camından atlayarak, kaçtı. Polis tarafından evinde bulunan Ş.K. hastaneye geri götürülürken, "Niye kaçmayayım?" dedi.

18.09.2020, 11:14