Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkiledi. Bu salgın nedeniyle eğitim ve iş hayatı online sisteme taşındı. Türkiye'de de salgın nedeniyle online eğitim başladı. Bu eğitim hala devam etmesine rağmen 21 Eylül'de yüz yüze eğitimde olacak. Ancak yüz yüze eğitim ilkokul için geçerli olacak. Peki, liseler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim için tarih verildi mi?

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilindiği üzere önümüzdeki hafta aylar sonra okullarda ilk kez öğrenciler eğitim alacak. Birinci sınıf düzeyindeki öğrenciler 2+5 uygulaması ile sıraları dolduracak. Ancak bir yandan da diğer öğrenciler yüz yüze eğitime geçiş yapacakları tarih için gün saymaya devam ediyor. Bu kapsamda liseler ne zaman açılacak sorusu da binlerce kişinin gündeminde. İşte konuya ilişkin gelen son açıklamalar…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta ilk olarak yüz yüze eğitime başlayacak olan birinci sınıflara ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda kademeli geçişin ilk adımı 21 Eylül tarihinde başlayacak. Yapılan gözlemlerle beraber sürecin devam edip etmeyeceği kararlaştırılacak ifade etmişti...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK, BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;

Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.

Okullar 21 Eylül'de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.' dedi.

Bakan Selçuk, '21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması