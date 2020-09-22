Katil zanlısı, 426 kilometre takiple yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce kaçırıldıktan sonra, iple boğularak öldürülmüş olarak bulunan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katil zanlısı olan mobilya pazarlamacısı, 426 kilometrelik sıkı takibin ardından İzmir Bornova girişinde yakalandı. Sehpa ve TV ünitesi mobilya pazarlamacısı olan evli ve bir çocuk babası Veli K'nın, ifadesinde cinayeti soğukkanlılıkla itiraf ettiği öğrenildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Konya Akşehir'de 8. sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, 21 Aralık 2012'de kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Babası Kayhan ve annesi Pakize Çiftçi kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis, yaptığı araştırmada Çiftçi'nin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı. En son tek başına MOBESE kayıtlarında görülen Hatice Çiftçi'nin, 4 gün sonra Atakent mahallesindeki bir meyve bahçesinde cesedi bulundu.

DNA SONUÇLARI ELE VERDİ

İple boğularak öldürüldüğü belirlenen küçük kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Akşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cinayetin aydınlatılması amacıyla harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırılmak üzere 600 kişiden DNA testi için kan örneği aldı. Ancak DNA testi sonuçlarından faile ulaşılamadı.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Akşehir polisi elde edilen delil ve tanık görüşlerinden yola çıkarak ilçenin tanınmış ailelerinden mobilya pazarlamacısı Veli K'nın üzerinde yoğunlaştı. Bu kişinin geçtiğimiz günlerde bir olayla ilgili yapılan tetkikte çıkan DNA sonuçlarının, kızın tırnaklarında bulunan doku örnekleriyle uyuştuğu tespit edildi. Bu sırada şüphelinin peşine düşen polis, kesin DNA sonuçları gelene dek adım adım 426 kilometre takip ettiği katil zanlısını, Manisa'dan İzmir Bornova'ya girmek üzereyken kıskıvrak yakaladı. Akşehir Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından Hatice Çiftçi'yi öldürdüğü iddiasıyla cezaevine gönderilen Veli K'nın sorgusunda, küçük kızı kaçırarak etkisiz hale getirdiğini ve boğarak öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf ettiği ortaya çıktı.

Fatih ŞENDİL