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nasıl yapılır? Mıhlama malzemeleri ve tarifi...

mutfağının olmazsa olmazı tadı ile damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Yapımı biraz zahmetli olan mıhlamanın kimi bölgelerde olarak da biliniyor. İşte lezzetli mıhlama için gerekenler ve mıhlama tarifi...

Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama malzemeleri ve tarifi...

22.09.2020, 14:49

Mıhlama nasıl yapılır? Mıhlama için gereken malzemeler nelerdir? soruları merak ediliyor. Karadeniz'de özellikle kahvaltılarda sevilerek tüketilen mıhlama lezzeti ile de hayran bırakıyor. İşte mıhlama için gereken malzemeler ve mıhlama tarifi...

MIHLAMA NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı mısır unu
2 su bardağı su
300 gram Trabzon veya çeçil peyniri

Nasıl hazırlanır?

İki kişilik kuymak için öncelikle 2 kaşık tereyağını seçtiğiniz tavaya ekleyin ve eritin, köpürmeye başladıktan sonra 3 kaşık mısır ununu tereyağına ekleyip kavurun. Mısır unu tereyağı ile kavrulurken yaklaşık 2 bardak suyu ve tuzu ekledikten sonra da orta ateşte kaynamasını bekleyin. Tereyağının kavrulan mısır ununun üzerine çıktığını gördüğümüzde telli peyniri de ekleyerek hafifçe karıştırıp erimesini bekleyin. Fazla bekletilen kuymak beklenen tadı vermez. Ocaktan alındıktan hemen sonra piştiği tava ile servise hazırlayın.

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