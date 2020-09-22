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Haberler Yaşam Mutluluk gözyaşlarıyla yeniden ilk adım

Mutluluk gözyaşlarıyla yeniden ilk adım

Mutluluk gözyaşlarıyla yeniden ilk adım
Giriş Tarihi: 22.9.2020

Trafik kazasının ardından yatağa bağımlı kalan Seyhan Keskin, Manisa'da yapılan başarılı ameliyatla tekrar sağlığına kavuştu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde Prof. Dr. Güvenir Okçu ve ekibi tarafından ameliyat edilen kadın ilk adımlarını gözyaşlarıyla attı. CBÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Güvenir Okçu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yürüyemeyeceğini düşünen 43 yaşındaki Seyhan Keskin sağlığına kavuşarak ilk adımlarını attı. Elazığ'dan İzmir'e giderken Kayseri yakınlarında geçirdikleri trafik kazası sonrası 35 gündür yatağa mahkum kalan Keskin, sağlığına yeniden kavuştuğu için mutluluk gözyaşları dökerken operasyonu yapan doktorlara ve fizyoterapistlere teşekkür etti.

NERMİN UÇTU

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