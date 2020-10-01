Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle!

Demir, Dr. Sabahattin'in düğününde Sevda'yı "babasının gerçek eşi ve kendisinin ikinci annesi" olarak takdim ederken, Hünkar da içeri girince, Çukurova'da yine günlerce konuşulacak olaylar başlar. Bu açıklamalara karşı Hünkar'ın da söyleyecekleri vardır!

Düğünün ardından Çukurova'dan ayrılacak olan Sabahattin ve Jülide'nin karşılaşacağı tek olay da maalesef bu "Yaman Hesaplaşması" olmayacaktır! Adana cemiyet hayatının bu sevilen iki ismi en mutlu günlerinden yine "Çukurova"nun gündemini belirleyen "Yamanlar"ın hesaplaşmaları damga vuracaktır.

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