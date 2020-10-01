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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle!

Bir 66. bölüm izle!

ATV ekranlarının en çok izlenen dönem dizisi Bir 66. yeni bölümüyle diziseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. dizisinde bu hafta, Demir, Dr. Sabahattin'in düğününde Sevda'yı "babasının gerçek eşi ve kendisinin ikinci annesi" olarak takdim ederken, Hünkar da içeri girince, Çukurova'da yine günlerce konuşulacak olaylar başlar. Bu açıklamalara karşı Hünkar'ın da söyleyecekleri vardır! Dizinin fanları 'Bir Zamanlar Çukurova canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte ...

Bir Zamanlar Çukurova 66. bölüm izle!

01.10.2020, 20:32

Demir, Dr. Sabahattin'in düğününde Sevda'yı "babasının gerçek eşi ve kendisinin ikinci annesi" olarak takdim ederken, Hünkar da içeri girince, Çukurova'da yine günlerce konuşulacak olaylar başlar. Bu açıklamalara karşı Hünkar'ın da söyleyecekleri vardır!

Düğünün ardından Çukurova'dan ayrılacak olan Sabahattin ve Jülide'nin karşılaşacağı tek olay da maalesef bu "Yaman Hesaplaşması" olmayacaktır! Adana cemiyet hayatının bu sevilen iki ismi en mutlu günlerinden yine "Çukurova"nun gündemini belirleyen "Yamanlar"ın hesaplaşmaları damga vuracaktır.

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