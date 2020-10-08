Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde; Behice Fikret'in sırrının peşinde olacak. Fekeli ve Hünkar'ın elleri yeniden birleşirken Züleyha ve Yılmaz'ın birlikte kaçtıkları fragmanda görülüyor. ATV ile Bir Zamanlar Çukurova 67.bölüm izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

DEMİR ZÜLEYHA'NIN İNTİHAR ETMEDİĞİNİ ÖĞRENİYOR!

Demir, Züleyha'nın vurulduğu silahın Yılmaz'ın silahı olduğunu öğrenince Fekeli konağına adeta baskına gitmiştir. Demir, Müjgan'ın Züleyha'yı vurma sebebini öğrenmek istedikçe, Müjgan ve Behice çıldırır! Yılmaz, Züleyha ile planları bozulmasın diye Müjgan'ı savunmaya çalışır ama Müjgan ona da izin vermez. Duruma müdahale etmeye çalışan Fekeli birden o gece Behice'nin kolunda gördüğü kanı hatırlar!