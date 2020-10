Hünnapın faydaları saymakla bitmiyor

Ekim ayının getirdiği en güzel meyvelerden biriyle sizlerleyim bu hafta. Faydaları yeterince bilinmeyen değerli bir meyve hünnap. Hünnap ana vatanı Suriye olan fakat ülkemizde de yaygın olarak Marmara, batı ile güney Anadolu' da yetişen, bakımı zor olmayan, özel olarak yetiştirilebileceği gibi doğada da kendiliğinden bulunan bir meyvedir.

NASIL TÜKETEBİLİRİM?

Hünnabın başlıca üç türlü tüketim şekli var. İlki taze olarak; meyvenin kabuğu parlak kırmızı ve içi yeşilimtırak olan hali. İkinci safha, hünnabın kabuğunun buruşup yumuşamaya başladığı ve renginin koyulaştığı evresi. Üçüncü tüketim şekli ise aktarlarda satılan kurutulmuş hali. Kurutulmuştan ziyade bekletilmiş daha doğru olur çünkü meyve zaten serin bir yerde kendi kendine o duruma geliyor. Kurutulduktan sonra ise çay olarak, reçel olarak veya öylece tüketilebiliyor. Çayının hazırlanışı da; 4 su bardağı sütün içerisine 30 ila 60 gram Hünnap meyvesi konulup 15-20 dakika kaynatılarak hazırlanıyor. Bu çay gün içerisinde dört bardak kadar tüketilebiliyor. Nisan - mayıs ayları arasında çiçek açmaya başlayan hünnap ağacı eylül-ekim aylarında da meyvesini verir ve çok kısa bir süreliğine tezgâhtaki yerini alır. Bu yüzden de hünnabın tazesiyle değil de daha çok kurusuyla veya reçeliyle karşılaşıyoruz.

İmmün sistem üzerine etkisi:

Sizlere birçok besinin bağışıklık üzerine etkilerini anlattık. Hünnap ise güçlü bir vücut direnci için çoğu meyveden üstündür. Bağışıklık sistemini düzenleyici özelliklere sahip olduğu ve vücudun bağışıklık sistemin yeniden düzenleyerek enfeksiyonlara karşı koruduğunu biliyoruz. Kronik yorgunluktan şikayet edenler bu durum fiziksel ve psikolojik yorgunluklardan kaynaklanır ve bağışıklık sisteminin baskılanması ile yakından ilişkilidir. Çin'de yapılan çalışmalarda hünnap bitkisindeki polisakkaritlerin bağışıklık fonksiyonunu uyardığı ve antioksidan aktiviteyi geliştirdiği gösterilmiştir.



Diyabetik etki:

Hünnap bitkisinin yaprakları halk arasında hipoglisemik etkisinden dolayı kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada, hünnap bitkisi ekstraklarının pankreatik beta hücreleri üzerinde insülin miktarını artırıcı etkisinin görüldüğü ve bu sonuç doğrultusunda hipoglisemik etki mekanizmasının insülin sentezini artırarak gerçekleştirdiği bulunmuştur. Bir diğer çalışmada ise hünnap ekstraktının glikozun emilimi aşamasında hücrelerin glikoz alımını azaltarak kan glikozunun aşırı yükselmesini engellediği görülmüştür.



Kalp dostu

İçeriğindeki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar hünnapı tam bir kalp dostu meyve haline getirmektedir. Kan dolaşımının sağlıklı düzeyde olması, kanın temizlenmesi ve hücrelerin sağlığının korunmasına yardım edişiyle tüketimi önerilmektedir. Yapılan araştırmalarda ise; düzenli olarak hünnap tüketen kişilerde kalp krizi, inme, felç gibi rahatsızlıkların yaşanma riskinin daha düşük olduğu bulunmuştur.



Kanser ile ilişkisi:

Antioksidan açısından oldukça zengin olması nedeniyle hünnapın en bilinen yararlarından biri de vücuttaki serbest radikallerle savaşma gücüdür. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde hünnap, kanserli hücre oluşumunu önleyebilir, var olan kanserli hücrelerin de büyümesini, yayılmasını önleyebilir. Hünnap ile ilgili yapılan araştırmalar, özellikle kanser vakalarına engel olduğunu göstermektedir.



Zararlı mı?

Hünnabın herhangi bir zararına ise rastlanmamıştır. Her şeyde olduğu gibi bunda da tüketiminde aşırıya kaçılmadığı sürece rahatlıkla tüketebilirsiniz. Fakat hamilelik ve emzirme döneminde ne kadar güvenliği olduğu konusunda fazla bir bilgi olmadığı için mutlaka doktorunuza danışarak kullanmalısınız.



Yararları

● Hünnap şeker, nitrat, tartrat, pektin, müsilaj, C vitamini ve tanen 'den oluşur.

● A, B (B1, B2, B3, B6 ve B12) ve C vitamini, fenolik bileşikler, karotenoidler, antioksidan maddeler ve özellikle demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, manganez ve potasyum gibi mineraller bakımından zengin bir kaynaktır. ● İçerdiği potasyum ve magnezyum sayesinde kas kasılmalarını engeller ve özellikle sporcular tarafından tüketilmesi önerilmektedir.

● En bilinen faydası göğüs yumuşatmada birebir olduğudur. Bu özelliğiyle de balgam söktürücü etki yapar.

● Ayrıca idrar söktürücü özelliği ile vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olabilir. ● Sinir sistemi üzerinde direkt etki gösteren nadir meyvelerden biri olan hünnap, antidepresan özelliği gösterir.

● Öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

● Bağırsaklarınız yumuşadığı ishal durumlarında ise ishali kesmeye yardımcı olur.

● Eczacılık alanında ise 21 günlük kürler halinde (sabah aç 2 tane meyve) , Kolesterol ve lipid düşürücü olarak kullanılır.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM