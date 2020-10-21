Sanat yönetmenliğinden ekolojik tarıma

İstanbul'un kalabalığından sıkılan ve ekolojik tarım yapmak isteyen sanat yönetmeni Başak Tahmazoğlu, Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Okçular köyünde 2 dönüm araziye sahip bir ev kiraladı. Tahmazoğlu, ilk olarak hayalini kurduğu solucan gübresi yetiştiriciliği için 200 metrekareye sahip 2 çadır kurdu.

80 BİN SOLUNCANLA BAŞLADI

Genç çiftçi, 2016 yılında 80 bin solucanla işe başladı, bu yıl ise 4 milyon solucana ulaştı. Arazisine yerel tohumlardan biber, domates, patlıcan, salatalık diken Başak Tahmazoğlu, sebzelerini solucan gübresi ile hiç kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan yetiştiriyor.

'İLAÇSIZ GIDA HERKESİN HAKKI'

Başak Tahmazoğlu, sebzelerden el ettiği salçalar ile birlikte zeytin ve probiyotik turşuları kargo aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. "İlaçsız, zehirsiz gıda herkesin hakkı" diyen Tahmazoğlu'nun ürünlerine müşteriler, 'Solmera Çiftliği'nin sosyal medya hesaplarından ulaşıyor. Okçular köylülerinin kendisine "Solucanlı kız" dediğini belirten Tah-mazoğlu, "4 senedir burada solucan gübre-si üretiyorum. Ürettiğim gübre ile ekolojik tarım üzerine denemeler yapıyorum. Eko-lojik tarım, doğanın dengesini koruyarak, kimyasal katkı, gübre, ilaç ve zehir kullan-madan yapılıyor. Kendi toprağıma solucan gübresi uyguluyorum. İlaç ve zehir kul-lanmak yerine, kardeş bitkilerden faydala-nıyorum. Ekolojik tarımın mümkün olduğu-nu görmek çok güzel. Solucan gübresini ilk kullanmaya başladığımdan beri ürünün aro-masındaki lezzeti ve eski tatların geri dönü-şünü gördüm. Yüzde 30, yüzde 40'lara çıkan ürün verimliliği ve erken hasat yine dene-yimlediğim özelliklerdendi" dedi.

Adem ÜLKER