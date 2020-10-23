Hercai yeni bölüm izle!

Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerinde yer aldığı Hercai yeni bölümü ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek! Hercai son bölümde yaşanan korku dolu anların ardından her koşulda kocasının yanında olan Reyyan, Miran'ın uçurumdan düştüğünü görünce canını hiçe sayarak peşinden gidecek. Bu esnada Cihan, aşıkların peşine düşerken, Azize Aslanbey cephesinde yaşanacaklar izleyiciyi şoke edecek!

HERCAİ 44. BÖLÜM İZLE!