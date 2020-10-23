Perşembe’nin birincisi ‘Bir Zamanlar Çukurova’

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %10,52 izlenme oranı ve %26,39 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,71 izlenme oranı ve %23,27 izlenme payı alarak birinci oldu.





Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesine damga vurdu! Üçüncü sezonunda ATV ekranında suların hiç durulmadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', en büyük sırların ortaya döküldüğü bir bölümle ekrandaydı!



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 59. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



DEMİR BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLADI: ADNAN YILMAZ'IN OĞLU!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 69. bölümü, Demir'in basın toplantısındaki bu cümle ile sona erdi: " Oğlum Adnan'ın babası, Yılmaz Akkaya'dır!" Demir'i bu noktaya getiren olaylar ise, Yılmaz ile kavga ederlerken duyulan silah sesi ile başladı.





ZÜLEYHA EVLAT ACISIYLA BİR KEZ DAHA SINANDI

Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, tüm yaşananları anlamsız kıldı! Sesin, Adnan'ın odasından geldiği anlaşıldığı anda, başta Züleyha olmak üzere, herkes için zaman durdu! Evladını kucağına alarak hastaneye koşan Züleyha'nın ömründen ömür gitti.





Ameliyata alınan küçük Adnan, yaşam savaşı verirken, Demir ve Yılmaz'ın yine kavga etmeleri ise, bardağı taşıran son damla oldu! Züleyha ikisinin kendisinden de çocuklarından da uzak durmasını istedi. Hekim olarak, Adnan'a müdahale eden ekibe dahil olmak isteyen Müjgan da, Züleyha'nın haklı hışmı ile uzaklaştı.





FEKELİ VE FİKRET'İ ÖLDÜRMEK İSTEYENLER KİM?

Yıllar sonra kavuştuğu amcası ile yeni bir hayata başlayan Fikret, işleri öğrenmeye kendini adadı. Ancak bir yandan da henüz kimsenin bilmediği hayatının detaylarında gizli telefon konuşmaları vardı.



Fekeli konağında Behice ve Müjgan, Yılmaz'ın Adnan'ın babası olduğunu onlara söylenmediği için yaratmaya çalıştıkları mağduriyet, Nazire onları duyduğu için büyük bir yalan olarak ortada kaldı! Behice, durumu üste çıkarak kurtarmaya çalıştı ama, Müjgan daha fazla dayanamadı ve Adnan'ı uzun süredir bildiğini anlattı. Yılmaz, bir kez daha Müjgan ile ilgili hayal kırıklığı yaşadı. Fekeli ise, Yılmaz'a onun hayatını kurtarmak için Müjgan'ın gerçeği söylememesini anlayışla karşılamasını söyledi.





Fekeli konağında her şeye rağmen birlikte yapılmaya gayret edilen, bir sabah kahvaltısında gelen yangın haberi, amca ve yeğeni yollara düşürdü. Değirmende çıkan yangına giderlerken, Fekeliler kurşun yağmuruna tutuldu. Fikret, büyük bir cesaret ile amcasının hayatını kurtardı.





HAMİNNE'NİN BAŞINA GELENLER FADİK'İN AKLINI BAŞINDAN ALDI

Herkes hastaneye gidince konakta yalnız kalan Fadik ve Raşit sohbet etmeye başladı. Sohbet biraz derinleştiğinden, kimse Haminne'nin giyinip kuşanıp, iki koluna altınlarını doldurup evden ayrıldığını görmedi! Fadik yokluğunu anladığında, bir kamyon kasasında, tanıdığını zannettiği iki kadın ile çiftlikten uzaklaşan Haminne, altınlarını soydurup eve geri döndü! Ancak, soyulduğunu evdekiler anlayıp da kendisini kovacaklar korkusundan Fadik iyice her şeyi birbirine karıştırdı. Raşit ile gizli gizli buluşup yaptıkları konuşmalarını dinleyen Saniye, Haminne olayını bilmediğinden, Fadik hamile zannetti!



Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!